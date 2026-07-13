Impulsan la implementación de AlertAR, un sistema que enviará alertas geolocalizadas a teléfonos móviles

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó el llamado a Licitación Pública para la implementación del Sistema Nacional de Alerta Temprana AlertAR, una iniciativa destinada a fortalecer la capacidad del Estado para emitir alertas públicas georreferenciadas de forma inmediata a través de la tecnología Cell Broadcast.

Este es un paso clave para la puesta en marcha del sistema luego de que en diciembre pasado se firmara el convenio pertinente entre ENACOM, el Ministerio de Seguridad de la Nación y las empresas de telecomunicaciones móviles.

La contratación comprende la provisión de las plataformas Cell Broadcast Entity (CBE) y Cell Broadcast Center (CBC), junto con sus respectivas licencias, servicios de implementación, instalación, configuración, puesta en funcionamiento, capacitación, transferencia de conocimientos, mantenimiento, soporte técnico, servicios administrados y gestión integral del proyecto.

La licitación se desarrollará mediante la plataforma electrónica COMPR.AR, conforme al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, garantizando la transparencia, la publicidad y la libre concurrencia durante todo el proceso.

El sistema permitirá la difusión simultánea de mensajes de alerta a teléfonos móviles ubicados dentro de un área geográfica determinada, sin necesidad de suscripción previa por parte de los usuarios, constituyéndose en una herramienta estratégica para la gestión de emergencias, desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos y otras situaciones que requieran advertir rápidamente a la población.

Esta iniciativa forma parte del Programa Conectividad de Interés Público (C.I.P.) y se enmarca en el Proyecto Específico “Sistema de Alerta Temprana – AlertAR”, financiado con recursos del Fondo del Servicio Universal previsto por la Ley N.º 27.078.

La implementación de AlertAR es el resultado del trabajo conjunto entre ENACOM y el Ministerio de Seguridad nacional, con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas que contribuyan a fortalecer la prevención, la respuesta ante emergencias y la protección de las personas en todo el territorio nacional.

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