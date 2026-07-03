En una semana, la flamante Unidad de Flagrancia dio curso a 41 causas, con predominio de robos y violencia de género

La fiscal penal de la Unidad de Flagrancia del Distrito Judicial Centro de Salta, Carolina Mateo Bellini, informó que tras la puesta en marcha de la Unidad a su cargo, entre el 24 de junio y el 1° de julio, se dio trámite a 41 causas iniciadas por aprehensión policial, con predominio de delitos contra la propiedad —robos y hurtos en sus distintas modalidades— y hechos vinculados a violencia de género.

De ese total, 38 causas ya cuentan con resolución; 15 concluyeron con condena mediante juicio abreviado, 11 derivaron en la imposición de prisión preventiva, 8 se resolvieron con suspensión de juicio a prueba, 2 mediante criterio de oportunidad, una por conciliación y una con arresto domiciliario. Las 3 causas restantes permanecían pendientes para formalizar la investigación penal preparatoria.

La Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal de Salta funciona para resolver rápidamente los delitos cometidos en situación de flagrancia, agilizando el proceso penal en sus primeras horas, optimizando la coordinación entre fiscales, fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Los datos de esta primera semana evidencian un alto nivel de resolución temprana de los casos, con una importante proporción de condenas y medidas cautelares dictadas en plazos reducidos, fortaleciendo la persecución penal y la atención de hechos que generan impacto directo en la comunidad.

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