Renovación de Tarjeta Estudiantil Provincial y Pase Libre para estudiantes Universitarios

Tarjeta Estudiantil Provincial 2026:

Es para los alumnos que tengan que renovar el beneficio del Boleto Gratuito del interior de la provincia.

Como todos los años, para renovar el beneficio deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar . De esta manera, la AMT realizará la verificación de la documentación, dando la aprobación correspondiente.

Requisitos y recomendaciones para cargar en el sistema de AMT

Foto de DNI (ambos lados se recomienda aplicación cam scanner)

Constancia de estudios para el ciclo lectivo 2026

Foto: actualizada del estudiante (Formato tipo carnet en posición erguida, de frente, desde el cuello al extremo superior de la cabeza).

Tramo: prestar atención a la elección del tramo y la empresa con la que desea viajar.

Nivel: prestar atención al nivel educativo que selecciona

Para el niveles primario y secundario continua el trámite por primera vez y por renovación

En el caso que el estudiante deba realizar el tramite por primera vez, deberá acercarse a su municipio, para obtener el alta en el sistema.

En cuanto al trámite por renovación, deberán cargar la documentación actualizada de forma online, en el sitio web de la AMT.

Por consultas o inquietudes comunicarse con el área de Usuarios, vía WhatsApp al 3874668989.

Pase Libre para ingresantes universitarios

Hasta el viernes 30 de enero los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta, podrán gestionar su Pase Libre Estudiantil 2026 y dejar ya habilitada su tarjeta para el inicio de los cursos introductorios a cada carrera.

Para actualizar su beneficio los alumnos ingresantes deberán estar incluidos en el Padrón Estudiantil de SAETA al que se accede desde la web https://www.saetasalta.com.ar/saetaw/

Quienes aún no integren esta nómina, deberán hacer el reclamo pertinente en el área Alumnos de la Universidad en la que se hayan registrado.

Por cambiar el nivel educativo, los ingresantes deberán realizar su trámite en forma presencial con turno online previo. Deberán presentar fotocopia de DNI y traer su tarjeta estudiantil o solicitar un duplicado en caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta. En este caso deberán abonar el importe de $6.000, correspondiente al nuevo plástico.

