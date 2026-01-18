Análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional, datos a diciembre de 2025

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró el informe fiscal de análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional con datos a diciembre de 2025, aquí las principales conclusiones:

Superávit fiscal y financiero: Durante en diciembre 2025, el Sector Público Nacional (SPN) logró un déficit primario de $2,88 billones y un déficit financiero de $3,29 billones, tras el pago de intereses de deuda por $0,41 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 14,4% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 0,3%. Si consideramos ejercicios completos, la caída del gasto entre 2025 y 2023 fue de 27,2% contra una reducción de los ingresos en 8,1%.

Déficit financiero implícito: El Tesoro nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo negativo por $ 3,29 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $4,08 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $7,37 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado durante el año alcanzaría los $28,59 billones.

Evolución real de ingresos: los ingresos totales ascendieron a $12,07 billones, evidenciando una caída interanual de 7,1% en términos reales, y de 8,1% comparando 2025 con 2023. Este fenómeno parcialmente explicado por una caída del 23,1% interanual en Bienes Personales, atribuible a la diferencia respecto a la base de comparación (por la prórroga de pagos en agosto y septiembre de 2024). Asimismo, el impuesto a las Ganancias registró una disminución del 2,4% interanual, mientras que el rubro "Resto de tributos" presentó una retracción del 11,8% interanual debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024 (en 2025 habría aportado ingresos reales de $9,09 billones). Por su parte, los Derechos de Exportación disminuyeron -57,7% i.a., resultado de liquidaciones anticipadas y medidas transitorias como el Decreto 682/2025, que redujo temporalmente las retenciones a 0%. Es previsible que durante los próximos meses se vuelvan a evidenciar caídas en la recaudación de este tributo. En contraste, los Derechos de Importación se incrementaron 9,0% interanual, principalmente por un aumento de importaciones.

Gasto público y consolidación del ajuste: El gasto total del SPN fue de $14,95 billones en el mes, representando un aumento real interanual del 1,7%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 16,1%, y de 27,2% considerando el acumulado del año (2025 vs. 2023).

Prestaciones Sociales: experimentaron un incremento interanual del 6,0% y 13,0% respecto al mismo mes de 2023. Sin embargo, la comparación de la totalidad de 2025 con 2023 evidencia una caída de 11,5% en términos reales. En la comparación entre ejercicios completos (2025 vs 2023), se destacan reducciones significativas en relación con 2023 en Asignaciones Familiares (-24,3%), Pensiones no contributivas (-12,6%) y “Otros programas” (-51,4%), mientras que Asignación Universal para Protección Social registra un incremento de 71,2%. Particularmente, “Otros programas” y el INSSJP no registraron incremento que compensen la reducción previamente identificada en noviembre 2025 para sostener un superávit fiscal más elevado. el ajuste mensual en términos reales en "Otros programas" al caer 41,8%. Esto equivale a una baja real interanual de 54,8% y de 79,8% respecto de noviembre 2023. Esta partida se incluyen políticas sociales como Tarjeta Alimentar, comedores, ex Potenciar Trabajo, Acompañar y Becas Progresar.

Universidades Nacionales: en diciembre 2025 no se abonaron los aguinaldos, a diferencia de lo ocurrido en 2024. Asimismo, dado que los salarios de noviembre se pagaron a comienzos de diciembre, en ese mes solo se registró el desembolso correspondiente a sueldos del período previo. De haberse incluido los aguinaldos, el gasto adicional habría ascendido a $0,60 billones. En términos acumulados, la comparación entre 2025 y 2023 muestra una caída del 32,8%.

Subsidios: los subsidios económicos disminuyeron 52,4% interanual en términos reales respecto del mismo mes de 2023 y 54,3% comparando el acumulado de 2025 contra 2023. Dentro de esta partida, los subsidios al transporte cayeron 42,9%, explicados principalmente por la discontinuidad de compensaciones tarifarias al transporte público en el AMBA vía SUBE. A su vez, el subrubro “Otras funciones” registró una caída del 98,5%.

Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 47,7% respecto al mismo mes de 2023. Al observar el acumulado de 2025, es posible vislumbrar un ajuste de 78,8% frente a igual período de 2023, evidenciando que no hay recuperación.

Gastos de funcionamiento: Los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 27,5% respecto a 2023. Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 36,0% en relación con 2023. Si comparamos el acumulado de 2025 en relación con 2023 la caída en salarios alcanza 26,6%.

Metas con el FMI: luego de la modificación en las metas (revisión de agosto 2025), en 2025 el SPN acumuló un superávit de $11,77 billones, ubicándose por encima de la meta de diciembre ($10,88 billones) por $1,25 billones.

Informe completo:

Más sobre: Economia.



