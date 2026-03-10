Protesta por el reclamo salarial del personal policial en Jujuy, el Gobierno emitió un comunicado

Según el medio TodoJujuy, el conflicto por el reclamo salarial por parte de los miembros de la Policía de Jujuy sumó este lunes por la noche un nuevo capítulo con una manifestación frente a la Casa de Gobierno en la capital jujeña, protagonizada por familiares de efectivos, personal retirado y sectores vinculados a la fuerza.

Ayer el Gobierno anunció el diálogo con los representantes de las fuerzas de seguridad de la provincia, destacando el consenso acordado sobre el abordaje de la pauta salarial. Es así que el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, el secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, y el director de Trabajo, Carlos Coronel, recibieron a personal activo y retirado, que expresaron la conformidad con los resultados de la reunión destacando el mejor acuerdo al que pudieron haber llegado.

A raíz de ello surgió la protesta y que se dio en medio del malestar generado por el acuerdo anunciado entre el Gobierno y representantes del personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, quienes se manifestaron sostienen que en dicho consenso no estuvieron representados todos los sectores de la fuerza.

Durante la concentración se vivieron momentos de fuerte tensión que por momentos escalaron en el nivel de violencia, aunque sin registrarse enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

El planteo que impulsan los manifestantes policiales apunta a un incremento del 50% en los salarios policiales. “La propuesta que estamos planteando es del 50%, 30% al básico y 20% en los otros ítems”, detallaron al medio TodoJujuy en el lugar. Para las 11 hs de hoy se espera un nuevo encuentro entre las partes.

Comunicado del Gobierno jujeño

Ante las protestas el Gobierno emitió un comunicado destacando lo siguiente:

"Al amparo de la demanda salarial del personal de seguridad, un minúsculo grupo sectario, con intereses ajenos al bienestar general, pretende desestabilizar nuestra provincia. Este sector causó daños materiales en la Casa de Gobierno, afectando bienes patrimoniales que pertenecen a todos los jujeños. El reclamo legítimo nunca puede ser excusa para el vandalismo.

Los rostros cubiertos y las conductas violentas son prácticas que pertenecen al Jujuy de la confrontación y la prepotencia que, en libertad y democracia, los jujeños supimos dejar atrás. No vamos a permitir que ese pasado se reinstale en nuestra provincia.

El bienestar colectivo se construye desde el respeto por la democracia, las instituciones y el diálogo, no con violencia ni capuchas. Jujuy eligió la convivencia en paz y por ese camino seguiremos transitando".

*con información de TodoJujuy

