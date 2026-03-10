Se confirmó el primer envío comercial de 200 toneladas de carbonato de litio producido en Salta con destino al mercado asiático

Durante el encuentro de la Mesa del Litio, realizado en la ciudad de Nueva York (EEUU) y que es parte de la agenda de Argentina Week, se ratificó el compromiso de la empresa Rio Tinto con el NOA al confirmar un hito para la minería salteña: el inicio formal de las exportaciones desde el proyecto Rincón.

De la reunión participaron el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto a sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y de Jujuy, Carlos Sadir, autoridades de la empresa Rio Tinto, Barbara Fochtman, Managing Director e Ignacio Costa, Gerente General en Argentina.

La compañía realizará el primer envío comercial de carbonato de litio producido en el yacimiento Rincón, ubicado en la Puna salteña. Este lote inicial consiste en 200 toneladas distribuidas en 10 contenedores que, tras ser embarcados en el Puerto de Buenos Aires, tienen como destino final Shanghái, China. Allí, la carga será recibida en un almacén propio para su posterior distribución en el mercado asiático.

Durante la mesa de trabajo, los directivos de la empresa calificaron la Argentina como hub estratégico del portafolio de litio de la compañía en Sudamérica.

Se subrayó que con este avance, Rio Tinto se convierte en la única productora de carbonato de litio del país con exportación activa en las tres provincias del NOA.

Asi, la empresa tiene operaciones desde hace casi treinta años en Catamarca, a través del proyecto Fénix, y desde 2014 en Jujuy con el proyecto Olaroz.

En Salta, el proyecto Rincón prevé adicionar una capacidad de producción anual de 53.000 toneladas de carbonato de litio grado batería mediante dos trenes de producción, iniciando en 2028 con el primero de 25.000 toneladas.

Sec. Prensa Salta

