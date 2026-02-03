Prorrogan el período de preinscripción 2026 en la Universidad Nacional de Salta

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) resolvió prorrogar el período de preinscripción a las carreras de grado hasta el 28 de febrero, luego de que venciera el plazo original previsto para el 31 de enero.

La decisión se adoptó tras la presentación de una nota por parte del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, y fue analizada en una reunión de trabajo entre los decanos y autoridades del Rectorado.

De este modo, las personas interesadas en iniciar una carrera en la UNSa tendrán tiempo hasta el 28 de febrero inclusive para realizar su preinscripción, que debe efectuarse de manera online a través del sitio web oficial www.unsa.edu.ar

Desde la Universidad se informó además que la Facultad de Ciencias de la Salud no tendrá prórroga, ya que cerró definitivamente su período de preinscripción con el inicio de actividades programadas y registrar la mayor demanda durante esta etapa.

Las autoridades universitarias remarcaron que el nuevo plazo aprobado es improrrogable, por lo que llamaron a los aspirantes a tener en cuenta esta información y completar el trámite dentro de los tiempos establecidos.

Más sobre: Educación.



