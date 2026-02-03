Tierras usurpadas y Campo Norte: Jaldo detalló las acciones del Gobierno en defensa de la propiedad privada y estatal

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, se refirió a la política de recuperación de tierras provinciales usurpadas y a la situación de Campo Norte. En ese marco, informó sobre las acciones que llevó adelante el Gobierno de Tucumán desde el inicio de su gestión para hacer respetar la propiedad privada y el patrimonio del Estado provincial.

El mandatario recordó que esas definiciones formaron parte de los lineamientos fijados al asumir. “Cuando nos hicimos cargo aquel 29 de octubre del 2023, una de las políticas que teníamos fijadas y planificadas, primero, hacer respetar la propiedad privada en Tucumán, es decir, no más usurpaciones en tierras privadas. Y segundo, también hacer respetar el patrimonio de todos los tucumanos”, expresó.

Jaldo indicó que, a partir de ese trabajo sostenido, la Provincia logró recuperar tierras que pertenecían al Estado. “Hemos recuperado a la fecha casi 1000 hectáreas que habían sido usurpadas y ocupadas de manera irregular y de propiedad de cada uno de los tucumanos, es decir, del Estado provincial”, señaló.

En relación con Campo Norte, explicó que se realizó un relevamiento para determinar la situación dominial de quiénes ocupan los terrenos. “Hoy estamos haciendo un relevamiento para saber quiénes están adentro, y los que están adentro, a ver qué documentación tienen”, afirmó.

El Gobernador sostuvo que el proceso se desarrolló con respeto por la documentación que puedan presentar las personas o instituciones. “Como recuperamos las tierras, también somos respetuosos de la documentación que tiene cada una de las personas. Si las personas o las instituciones acreditan la titularidad del terreno donde están, nosotros somos muy respetuosos”, indicó, y agregó: “Por eso hacemos respetar también la propiedad privada, es decir, no tenemos doble discurso”.

Asimismo, Jaldo advirtió que quienes no acrediten la titularidad correspondiente deberán restituir las tierras al Estado. “Aquellos que ocupan un terreno o aquellos que estén en Campo Norte y no tengan documentación en orden, no tengan la escritura, que es el instrumento que te da la titularidad definitiva de la propiedad, seguramente van a tener que devolver la proporción de terreno que tienen”, expresó.

Finalmente, el mandatario aseguró que esta política se mantuvo en todo el territorio provincial. “La política de recuperar el patrimonio de los tucumanos va a seguir estos dos años, ya sea en Campo Norte, en Tafí del Valle, en Trancas, en Amaicha o en El Mollar”, concluyó.

*imagen de archivo e ilustrativa

