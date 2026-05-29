ANSES actualizó jubilaciones y fijó el haber mínimo para junio

Por medio de la Resolución 139/26, el organismo estableció que el haber mínimo jubilatorio será de $403.317, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.713.948.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $184.499 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $322.654, con una actualización del 2,58% basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC.

Resolución

Más sobre: Actualidad.



