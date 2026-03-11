Jujuy: el conflicto policial desplaza a Juan Manuel Pulleiro de la Secretaría de Seguridad

Así lo informó el Gobierno jujeño a través de un comunicado:

El Poder Ejecutivo de Jujuy emitió este miércoles 11 de marzo el decreto N° 5090-JG que deja sin efecto el decreto 2881-JG del día 18 de marzo del 2025 el cual establecía la designación del coronel Juan Manuel Pulleiro como secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad.

La salida de Pulleiro se da tras el conflicto desatado por personal policial en busca de mejoras salariales.

Juan Manuel Pulleiro se desempeñó como ministro de Seguridad de la provincia de Salta durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz. En Jujuy asumió como secretario de Seguridad en marzo de 2025, en el marco de la reorganización del área dentro del gobierno provincial.

Más sobre: Jujuy.



