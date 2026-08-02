José Peralta, el nuevo refuerzo de los Infernales de Salta Basket

Salta Basket continúa con el armado del plantel que afrontará una nueva edición de La Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional. En ese marco, la dirigencia de Los Infernales confirmó la incorporación del interno cordobés José Peralta, de 2,04 metros de altura.

Oriundo de San Francisco (Córdoba), Peralta llega proveniente de Pico Football Club, equipo con el que disputó la última temporada de La Liga Argentina. Previamente, el pivote integró durante tres exitosas temporadas el plantel de Racing de Chivilcoy, institución que actualmente milita en la Liga Nacional.

Con esta incorporación, Salta Basket continúa fortaleciendo su plantel y sumando jerarquía de cara a una temporada en la que buscará volver a ser protagonista. Hasta el momento, el equipo está integrado por Agustín Jara (Chaco), Martín Cabrera (Córdoba), Diego Peralta (Salta), Facundo Binda (Salta), José Peralta (Córdoba) y será conducido por el entrenador chaqueño Ariel Rearte, quien asumirá por primera vez como director técnico principal del conjunto salteño.

En diálogo con el Departamento de Comunicación de Salta Basket, el flamante refuerzo expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "La verdad es que estoy muy contento de sumarme a Salta Basket. Soy consciente de que las expectativas son altas y de que es una institución que siempre busca ser protagonista".

Peralta también destacó que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta. "Desde el primer momento sentí mucho interés y confianza por parte de Ariel y de toda la gente de la institución. No tengo ninguna duda de que es una gran oportunidad para seguir creciendo como jugador y competir por objetivos importantes".

Con la llegada del interno cordobés, Salta Basket suma una pieza de experiencia y presencia física en la pintura, mientras continúa delineando un plantel competitivo con el objetivo de ser protagonista en la próxima temporada de La Liga Argentina.

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