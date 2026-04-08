Condena para el abogado que usó la firma en blanco de su ex pareja para apropiarse de su inmueble

Un abogado, fue condenado a un año de prisión condicional por resultar autor del delito de defraudación por abuso de firma en blanco. El sujeto fue absuelto del delito de estafa en grado de tentativa por prescripción de la acción penal.

El imputado fue denunciado por su expareja. La mujer refirió que en 2015 se casaron y él se mudó a vivir con ella en un inmueble que estaba construyendo en un barrio privado de Cerrillos (Salta). Poco después comenzaron los conflictos y hablaron de iniciar los trámites de divorcio, pero él se retractó y le pidió que le firmara unos papeles en blanco presuntamente para redactar el desistimiento. En 2017 el acusado le envió una carta documento referida a una sesión de derechos de inmueble a título gratuito a su favor, firmada por ella.

En su alegato, la Fiscalía había solicitado la restitución del inmueble a la víctima pero el tribunal consideró que esa cuestión deberá resolverse por la vía civil.

El juicio se llevó a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces María Gabriela González (presidenta), Pablo Farah y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público intervino la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.

*imagen de archivo e ilustrativa

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