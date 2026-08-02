Operativo de seguridad para el encuentro entre Central Norte y Atlético los Andes de Buenos Aires

De cara al encuentro de fútbol entre Central Norte de Salta y Atlético Los Andes de la provincia de Buenos Aires, a disputarse desde las 16,30 hs, correspondiente al Torneo de Primera Nacional, la Policía de Salta diagramó un dispositivo de seguridad que se implementará éste domingo en el estadio Padre Ernesto Martearena de la capital salteña.

El operativo contará con la afectación de 316 efectivos de Unidades Especiales y áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1, quienes estarán distribuidos en distintos sectores del estadio y zonas aledañas.

Las puertas de acceso al público se habilitarán a partir de las 15 hs, por lo que se recomienda asistir con antelación. Para el ingreso se implementarán filtros de control y se utilizarán aplicativos de identificación y verificación de antecedentes mediante el Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos.

Asimismo, será obligatorio presentar DNI y ticket de entrada en formato físico para acceder al estadio.

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