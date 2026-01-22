Nación enviará 170 mil dosis de vacunas a las zonas de mayor riesgo de circulación del dengue

El Ministerio de Salud de la Nación inició la distribución de 170.000 dosis de la vacuna contra el dengue a las provincias de Santa Fe, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta y Santiago del Estero. El envío a las jurisdicciones se realizará de manera escalonada con el objetivo de fortalecer las estrategias locales para prevenir formas graves de la enfermedad y mejorar la respuesta de los sistemas de salud.

Las dosis permitirán completar 85.000 esquemas de vacunación, dado que la inmunización requiere la aplicación de dos dosis separadas por un intervalo de tres meses, que se sumarán a la estrategia de vacunación de las jurisdicciones. Cabe recordar que el Estado nacional no centraliza la compra total de esta vacuna y que cada jurisdicción cuenta con la facultad de adquirir las dosis que requiera con recursos propios y de definir sus políticas de inmunización de acuerdo los lineamientos establecidos por la cartera sanitaria nacional y a su situación epidemiológica específica.

Las vacunas adquiridas por Nación estarán destinadas a personas de entre 15 y 39 años que residen en en los 48 departamentos de las regiones del NOA, NEA y Centro, priorizados según carga histórica de enfermedad, densidad poblacional y otros indicadores socio-sanitarios. De acuerdo a la estrategia de vacunación focalizada vigente, la inmunización se debe realizar por etapas, comenzando por la población de 15 a 19 años y avanzando de manera dinámica, progresiva y escalonada en los siguientes grupos poblacionales.

Si bien el escenario epidemiológico actual es de bajo riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación sostiene de manera permanente las acciones de vigilancia, monitoreo y acompañamiento a las provincias para fortalecer la respuesta del sistema de salud. La vacunación no debe ser la única estrategia de prevención ya que no impide la infección en el 100% de los casos. La estrategia integral de prevención incluye el control del mosquito vector, la eliminación de criaderos, el uso de repelente y el fortalecimiento del diagnóstico oportuno y la atención y análisis adecuado de los casos confirmados.

El uso de la vacuna tetravalente contra el dengue (Qdenga®), desarrollada por el laboratorio Takeda, ha sido aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para personas a partir de los 4 años de edad. Según ensayos clínicos, su aplicación generó respuestas inmunitarias que persistieron durante al menos los 48 meses posteriores. La respuesta inmune fue mayor para el serotipo DENV-2.

