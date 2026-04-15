General Pizarro: controles para erradicar conexiones clandestinas de energía eléctrica

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta llevó adelante un operativo integral en distintos barrios de la localidad de General Pizarro, con el objetivo de detectar y avanzar en la regularización de conexiones eléctricas clandestinas.

Las acciones se desarrollaron en articulación con la empresa prestataria EDESA y contó con la participación de personal técnico del organismo, incluyendo equipos de la delegación Metán, que trabajan en territorio.

Desde el organismo se remarcó que las conexiones irregulares no solo constituyen una infracción, sino que representan un riesgo concreto para la comunidad. Estas prácticas pueden generar situaciones de peligro como electrocuciones e incendios, además de afectar la calidad del servicio mediante sobrecargas que derivan en caídas de tensión y cortes imprevistos, e incluso provocar daños en electrodomésticos.

En este sentido, el Ente reiteró la importancia de contar con instalaciones domiciliarias seguras y medidores reglamentarios, e invitó a los usuarios que se encuentren en situación irregular a acercarse a las oficinas correspondientes para recibir asesoramiento y avanzar en la regularización del servicio.

El organismo continuará desarrollando este tipo de operativos en distintos puntos de la provincia de Salta, priorizando el trabajo en territorio y la articulación con los actores involucrados para garantizar un servicio eléctrico seguro y eficiente para todos los usuarios.

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