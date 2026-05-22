Samsung presenta en el país los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G

Samsung presenta en Argentina la nueva Galaxy A Series, integrando capacidades avanzadas de IA para capturar fotos perfectas incluso con poca luz. Se podrán adquirir con importantes beneficios exclusivos por lanzamiento del 22 al 31 de mayo.

Los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G incluyen una potente batería de 5.000 mAh que garantiza autonomía por hasta dos días con una sola carga, permitiendo un uso continuo sin interrupciones para las actividades diarias. Los dispositivos cuentan con certificación IP68; están totalmente protegidos contra el polvo y son resistentes al agua en inmersiones de hasta 1.5 metros durante 30 minutos, asegurando un rendimiento confiable ante los imprevistos del mundo real.

Además, esta durabilidad se complementa con soporte a largo plazo; Samsung garantiza hasta 6 generaciones de actualizaciones de sistema operativo y 6 años de parches de seguridad, manteniendo los equipos vigentes y protegidos hasta 2032.

Finalmente, la conectividad se adapta a la vida moderna gracias a la posibilidad de configurar una Nano-SIM física junto a una eSIM, una solución ideal para gestionar dos líneas telefónicas en el mismo dispositivo.

Precios

Galaxy A57 5G: $1.299.999

$1.299.999 Galaxy A37 5G: $1.099.999

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