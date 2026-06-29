Por trámites de DNI y Pasaportes el Registro Civil de Salta realizará operativos en General Mosconi y Capital

El Registro Civil de Salta informó que su unidad móvil desde este lunes 29 de junio continuará las acciones tanto en el interior provincial como en la ciudad de Salta.

En el municipio de General Mosconi lunes 29 en el Centro Integrador Comunitario de Coronel Cornejo martes 30 en Campo Vespucio; miércoles 1 de julio estará en la Misión El Cruce; jueves 2 en la Misión Wichí viernes 3 de julio en el nuevo edificio municipal.



En todos los operativos del norte provincial, la atención comenzará a las 9 hs, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada, que serán atendidos durante la misma jornada.

En el municipio Capi tal lunes 29 de junio en Francisco Pastor 2235, barrio Santa Victoria. martes 30 de junio en Pavo Real 1756, barrio Solís Pizarro. miércoles 1 y jueves 2 de julio se desarrollarán en el Centro Integrador Comunitario de Villa Asunción, ubicado en la intersección de Perpetuo Socorro y Virgen del Rosario. viernes 3 de julio en el CIC del barrio Solidaridad, ubicado sobre avenida Fortín Juan Manuel Cedolini.



En la Capital, la atención también comenzará a las 9 hs y se entregarán 70 turnos por día, que serán atendidos durante la jornada. Los operativos se realizarán mediante el uso de valijas digitales.

Costos y medios de pago

El DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y el exprés tiene un valor de $200.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Tanto los DNI como los pasaportes registran demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, recomiendan a los ciudadanos contemplar estos plazos al momento de gestionar la documentación.

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