Por Aguas Blancas expulsan del país a dos peruanos demorados en Formosa

El hecho tuvo lugar cuando gendarmes del Escuadrón 18 “Lomitas” (Formosa), se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional Nº 95 y la Ruta Provincial Nº 9, en la localidad formoseña de Subteniente Perín, controlaron una camioneta en la que se trasladaban dos personas de nacionalidad peruana.

Al momento de verificar la documentación de los pasajeros, los funcionarios constataron irregularidades en la situación migratoria de ambas personas, motivo por el cual se dio inmediata intervención a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Por orientación de la autoridad migratoria, el personal de la Fuerza notificó a los involucrados mediante las correspondientes Actas de Declaración Migratoria e Intimación a Regularizar su Situación y Actas de Constatación de Flagrancia, disponiéndose la inmediata expulsión del territorio nacional.

Posteriormente, los efectivos realizaron el traslado de los ciudadanos hasta el asiento del Escuadrón 19 “Ingeniero Juárez”, cuyos integrantes continuaron con el operativo hacia la provincia de Salta, hasta la Sección Seguridad Vial “Pichanal”, dependiente del Escuadrón 20 “Orán” (Salta), a fin de tramitar el egreso de ambos ciudadanos por el Paso Fronterizo Internacional Aguas Blancas, Argentina – Bermejo, Bolivia, conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Migraciones.

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