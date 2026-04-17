Por la crisis en el PAMI, impulsarán la creación del Defensor de Jubilados en Salta

En el marco de una asamblea de jubilados y pensionados realizada en el Centro de Jubilados San Joaquín de la localidad de Hipólito Yrigoyen (Salta), el diputado provincial David Taranto anunció que presentará en la Legislatura de Salta un proyecto de ley para la creación de la figura del Defensor de Jubilados.

La iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la representación de los jubilados salteños ante el PAMI, promoviendo una defensa activa de sus derechos frente a las problemáticas que actualmente atraviesa la obra social nacional.

Durante el encuentro, del que participaron representantes de distintos centros de jubilados del departamento junto a afiliados y pensionados de Orán e Hipólito Yrigoyen, se analizaron diversas situaciones críticas vinculadas al funcionamiento del PAMI. Entre ellas, se destacaron los reiterados retrasos en los pagos a prestadores, el incumplimiento en la provisión de medicamentos, la falta de entrega de elementos de fisiatría —como sillas de ruedas, andadores y bastones— y los bajos honorarios de médicos de cabecera y especialistas, lo que deriva en demoras en la asignación de turnos y una merma en la calidad de atención.

Como resultado de la asamblea, los presentes elaboraron un acta y petitorio en el que expresaron su rechazo a las actuales políticas implementadas por el organismo nacional. Asimismo, exigieron la regularización inmediata de los pagos a prestadores, la actualización urgente de los honorarios médicos para garantizar una atención digna, la provisión sin demoras de insumos esenciales de fisiatría y la eliminación de trabas burocráticas que dificultan el acceso a estudios, consultas y tratamientos.

Además, los participantes manifestaron que continuarán evaluando futuras medidas en defensa de los derechos de los jubilados y pensionados.

De la reunión participaron: Juana Pereira, presidenta del Centro Federalista de Jubilados y Pensionados de Orán; Josefa Cardozo, del Centro Divina Providencia de Orán; y José Guerrero, del Centro de Jubilados San Joaquín de Hipólito Yrigoyen, junto a afiliados y pensionados de la región. Cabe destacar que el diputado David Taranto fue el único legislador presente en este encuentro.

Con esta iniciativa, el legislador busca avanzar en una herramienta institucional que permita canalizar reclamos, mejorar la interlocución con el PAMI y fortalecer la defensa de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

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