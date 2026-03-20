La ciudad de Salta tendrá la primera Escuela Municipal de Mecánica de motos y autos

Así lo anunció el intendente Emiliano Durand, en el marco del discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante capitalino.

La escuela tendrá tendrá dos sedes y busca brindar herramientas de salida laboral rápida, en este caso para reparación de motos y autos.

Con 4.000 cupos disponibles, las inscripciones se realizarán los días miércoles 25 y jueves 26 de marzo en la Escuela de Emprendedores (Independencia 910), en doble turno: de 9 a 13 y de 15 a 19 horas.

Las clases y talleres se dictarán de manera descentralizada para llegar al corazón de las barriadas, utilizando espacios como el SUM de barrio Libertad y el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Unión.

Los requisitos:

Tener entre 16 y 65 años (no es necesario tener el secundario completo)

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Presentar fotocopia del DNI al momento de la inscripción

"Buscamos brindar más oportunidades para los vecinos. Queremos que los salteños aprendan oficios que la Inteligencia Artificial no puede reemplazar. Es una gran salida laboral para quienes se interesen en aprender", dijo Nicolás Martorell, secretario de Gobierno municipal.

La propuesta académica de la escuela no solo se limitará a la mecánica integral de autos y motos, sino que también incluirá formación especializada en chapa y pintura.

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