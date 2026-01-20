Jornada de adopción y charla de adiestramiento de conducta canina

Desde la comuna capitalina invitan a la comunidad a participar de una nueva jornada de adopción responsable, que se llevará a cabo el jueves 22 de enero, a partir de las 16 horas, en la Escuela de Emprendedores, Avda Independencia 910, Salta Capital.

La actividad tiene como objetivo fomentar la tenencia responsable, brindar una segunda oportunidad a perros rescatados y concientizar sobre la importancia del cuidado animal. Los interesados deberán llevar DNI y boleta de servicio.

Durante la jornada, los vecinos podrán conocer a los animales disponibles para adopción, y participar de una charla a cargo de profesionales veterinarios. La inscripción se realiza a través del número 3872158121.

Adoptar es un acto de compromiso y amor, y con esta iniciativa se busca seguir construyendo una ciudad más solidaria y responsable con los animales.

Más sobre: Salta.



