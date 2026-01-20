ANSES: pagos de hoy martes 20
20/01/2026 - Actualizado: 19/01/2026
Hoy martes 20 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan los de la Asignación por Prenatal. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos terminados en 7.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 6.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
