ANSES: pagos de hoy martes 20

Hoy martes 20 de enero continúan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo; en tanto, finalizan los de la Asignación por Prenatal. Todas estas prestaciones incluyen el aumento por movilidad del 2,47 por ciento.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Titulares de jubilaciones y pensiones mínimas con documentos concluidos en 7 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Titulares con documentos terminados en 7.

Asignación por Embarazo

Titulares con documentos finalizados en 6.

Asignación por Prenatal

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

