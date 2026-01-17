Intensifican los controles de alcoholemia en rutas de los Valles Calchaquíes

El director de Seguridad Vial de la Policía de Salta, Oscar Rearte, informó que durante este fin de semana se reforzaron los controles viales y de alcoholemia en las rutas nacionales 68, 40, en la ruta provincial 44 especialmente en los accesos a la localidad de San Carlos, al tener en cuenta la realización del festival como así también la 45° Feria Artesanal de los Valles Calchaquíes que presenta artesanías, gastronomía y espectáculos folclóricos diarios.

Cabe destacar que se realizan controles viales y de alcoholemia en distintas rutas provinciales, nacionales y calles de la provincia mediante puestos fijos y móviles a fin de prevenir la siniestralidad y fortalecer el servicio de seguridad con la detección de situaciones delictivas.

Desde la institución policial, instan a los conductores a circular con luces bajas encendidas, no exceder las velocidades permitidas y más aún con las inclemencias climáticas, usar cinturón de seguridad, casco reglamentario, no conducir bajo efectos de sustancias psicoactivas y llevar la documentación obligatoria.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Policial.



