Pagos de la ANSES para hoy
15/04/2026
Hoy miércoles 15 de abril finalizan los pagos de las Pensiones No Contributivas, mientras que continúan los de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todas las prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,90 por ciento.
Pensiones No Contributivas
- Titulares con documentos terminados en 6, 7, 8 y 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares de jubilaciones y pensiones con documentos finalizados en 3 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 3.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos terminados en 3.
Asignación por Prenatal
- Titulares con documentos finalizados en 2 y 3.
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