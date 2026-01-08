Asisten a familias damnificadas por las intensas lluvias en Rosario de Lerma y La Merced

Tras las intensas lluvias registradas en los últimos días y las consecuencias generadas en distintos puntos de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social de Salta desplegó acciones de asistencia en los municipios de Rosario de Lerma y La Merced.

El operativo de asistencia social se desarrolla bajo la conducción del ministro, Mario Mimessi, quien mantiene comunicación permanente con los intendentes de ambas localidades, coordinando el trabajo conjunto entre Provincia y municipios para garantizar una intervención rápida y ordenada.

Los equipos provinciales realizaron tareas de relevamiento y asistencia en Rosario de Lerma, donde se brindó acompañamiento a 22 familias afectadas por el temporal. En el municipio de La Merced, se asistió a un total de 17 familias, de las cuales siete fueron relevadas por los equipos del Ministerio de Desarrollo Social y diez a partir del trabajo articulado con el municipio.

Además, se registraron intervenciones puntuales que incluyeron a una familia del municipio de Chicoana y otra de Cerrillos, las cuales también recibieron acompañamiento por parte de los equipos sociales.

La asistencia comprende la entrega de módulos alimentarios, colchones, bidones de agua potable y otros elementos de primera necesidad, de acuerdo con las demandas detectadas por los equipos técnicos durante las recorridas.

No se registraron familias evacuadas en ninguno de los municipios intervenidos. Asimismo, se informó que las personas asistidas y socorridas durante la tormenta en La Merced corresponden a pobladores de la zona, sin que se hayan reportado situaciones que involucren a visitantes o turistas.

El acompañamiento continuará en función de la evolución de la situación climática y los relevamientos conjuntos que se realizan con los municipios, reforzando la presencia territorial del Estado y garantizando una respuesta integral ante situaciones de emergencia.

