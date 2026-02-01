Inician las postulaciones para acceder a la Beca Estudiantil "Profesor Daniel Córdoba"

Desde este lunes 2 de febrero, la municipalidad de la ciudad de Salta habilitará el período de recepción de postulaciones para los estudiantes interesados en acceder a la Beca Estudiantil “Profesor Daniel Córdoba” que otorga el Concejo Deliberante de la ciudad. La etapa de presentación de la documentación correspondiente se extenderá hasta el 16 de marzo.

La Beca “Profesor Daniel Córdoba” fue instituida mediante Resolución N.º 767/22. El incentivo está destinado a los estudiantes de nivel superior de carreras afines a las ciencias exactas, ciencias naturales, tecnología, ingeniería, matemática y física en la ciudad de Salta.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán presentar la documentación requerida en la oficina de Atención al Vecino del edificio legislativo, ubicada en avenida República del Líbano N.º 990, Salta Capital.

Los estudiantes de nivel superior deberán presentar la siguiente documentación

nota dirigida al presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, solicitando el beneficio

fotocopia del Documento Nacional de Identidad

ser salteño o en su defecto, tener antigüedad mínima de dos años de residencia en la ciudad de Salta, acreditada con la presentación de un certificado de residencia

constancia de alumno regular

certificar la participación en olimpiadas de ciencias afines a nivel provincial o nacional

no tener relación de consanguinidad en primer grado con los concejales en función, titular del Departamento Ejecutivo Municipal y funcionarios municipales

carta de recomendación (opcional)

y una declaración jurada de becas.

La Resolución N° 767 que establece el beneficio fija que se otorgarán quince becas anuales equivalentes a mil quinientas Unidades Tributarias (1500 U.T.) cada beca, la que se abonará con el monto fijado de la Unidad Tributaria al momento de la selección de los beneficiarios, en dos pagos de setecientos cincuenta (750 U.T) en los meses de junio y octubre del año de su elección, otorgada por única vez, sin posibilidad de renovación.

