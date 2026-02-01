El centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe sobre los principales ejes del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina; el informe de enero esta elaborado en base a datos de diciembre del 2025.

Principales conclusiones:

Cuenta Corriente cerró el 2025 con saldo negativo USD 2.223 millones: La Cuenta Corriente cambiaria registró su tercer mes consecutivo con déficit, alcanzando en diciembre 2025 USD -1.565 millones. El año se cerró con un saldo negativo acumulado de USD 2.223 millones.

En 2025 el déficit en la balanza turística alcanzó USD 10.052 millones: El saldo de la estimación por viajes y pasajes neteado servicios de envíos postales resultó deficitario en USD -445 millones en diciembre, acumulando un déficit de USD 3.548 millones en 2025. Asimismo, si se calcula la balanza turística considerando consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y transporte de pasajeros, volvió a ser negativa en diciembre por USD 713 millones, acumulando en el año un saldo negativo por USD 10.052 millones (el déficit más elevado desde 2017, cuando alcanzó USD -10.709 millones).

Formación en Activos Externos (FAE) en máximos históricos USD -32.340 millones en un solo año En diciembre 2025, la FAE del sector no financiero demandó USD 1.822 millones. En 2025 la FAE acumuló una demanda de USD 32.340 millones, siendo la más elevada del siglo. Adicionalmente, los datos indican que este mes, 1,5 millones de "Personas Humanas" compraron USD 2.186 millones en billetes. Desde la unificación cambiaria, en tan solo siete meses, se acumuló una demanda de USD 32.871millones.

Inversión Extranjera Directa (IED) no repunta y sigue en terreno negativo: En diciembre 2025, la IED fue positiva por USD 139 millones. Sin embargo, el saldo acumulado de 2025 fue negativo por USD 1.281 millones y por USD 1.103 millones desde diciembre 2023.

El ingreso neto con Organismos Internacionales (OOII) (incluido el FMI) alcanzó USD 18.677 millones al cierre de 2025: En diciembre 2025, el saldo neto con los OOII aumentó en USD 1.608 millones. En este mes se habrían producido tanto la cancelación del swap con EEUU como el endeudamiento con otros organismos, dado que los ingresos por préstamos fueron de USD 4.294 millones, mientras que los pagos alcanzaron los USD 2.687 millones. El saldo acumulado desde diciembre de 2023 registra un ingreso neto de USD 18.677 millones.

Informe completo:

