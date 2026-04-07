El Gobierno confirmó la Ayuda Escolar 2026

El Ministerio de Capital Humano oficializó, este martes, la Asignación por Ayuda Escolar Anual del año 2026, a abonar por única vez al inicio del ciclo lectivo, aunque lo hizo sin aumentar el monto respecto al otorgado el año pasado. Así lo hizo la cartera que dirige Sandra Pettovello al precisar las condiciones del pago establecido por el Decreto 115/2026 a través de la Resolución 78/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Precisaron que el refuerzo para la Asignación por Ayuda Escolar Anual 2026 se pagará por única vez junto con el beneficio. Confirmaron que el monto adicional, que completa hasta $85.000 según cada caso, corresponde exclusivamente al ciclo lectivo 2026 y se abonará en el mismo mes en que cada beneficiario reciba la asignación, manteniendo las condiciones vigentes del régimen de asignaciones familiares.

Este beneficio, otorgado por ANSES, está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con hijos en edad escolar. Alcanza también a titulares de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad y de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.

*imagen ilustrativa

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