Hasta abril hay tiempo para inscribirse a las Becas Estratégicas Manuel Belgrano

El Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano abrió la inscripción a la Convocatoria 2026, destinada a estudiantes ingresantes y avanzados de carreras prioritarias para el desarrollo productivo del país.

Las becas, que tienen una duración de 12 meses, son renovables según requisitos académicos y socioeconómicos. Las áreas estratégicas incluidas este año son: Energía e Hidrocarburos; Minería y Geociencias; Logística e Infraestructura; Agroindustria y Biotecnología; Tecnologías de la Información y Control de Sistemas; Profesorados en áreas estratégicas; y Ciencias Exactas y Naturales.

De manera excepcional, en 2026 se aplicará una ponderación prioritaria para Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias y Logística e Infraestructura. Podrán postularse estudiantes argentinos que cursen carreras de pregrado o grado en universidades públicas y cuyo grupo familiar no supere el tope de seis salarios mínimos.

Los resultados se publicarán en la plataforma del Programa dentro de los 35 días posteriores al cierre del período de postulación. La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial con usuario de Mi Argentina.

Mas información e inscripciones: https://www.argentina.gob.ar/educacion/becas/becas-manuel-belgrano

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