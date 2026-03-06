Inician las inscripciones para postulantes de todos los niveles educativos a la Becas Municipales de la ciudad de Salta

El Banco Municipal de Becas del municipio capitalino inicia el periodo de inscripciones 2026. Los estudiantes del nivel primario, secundario, terciario y universitario de instituciones privadas podrán ser postulantes y acceder al 50% o 100% de la beca.

La fecha fijada para la inscripción es del 6 al 27 de marzo. Como cada año, la modalidad es digital, es decir que una vez reunido los requisitos, toda la documentación podrá ser cargada en la app Muni Salta o en la web de la Municipalidad en: https://municipalidadsalta.gob.ar/becas-municipales

Diego Ormachea, director General de Dirección de Becas, explicó que la inscripción no implica la aceptación automática, ni el otorgamiento de la beca. “Una vez ingresadas las solicitudes serán evaluadas por la Comisión del Banco Municipal de Becas integrada por 3 concejales y 2 representantes del Ejecutivo Municipal” explicó.

Además, recordó que son 30 las instituciones adheridas y que los candidatos, deben ser residentes de Salta capital.

Los requisitos:

Para alumnos primarios y secundarios

Tener un promedio general del último año, igual o superior a 8 (ocho) / Muy Bueno

No deber materias de años anteriores

Alumnos terciarios o universitarios:

Tener un promedio o índice académico mayor a 8 (ocho)

Haber Regularizado el 100 % de las materias del último año

Haber aprobado el 80 % de las materias regularizadas

No deber materias de años anteriores que afecten correlatividad para los siguientes años

Los requisitos para la inscripción deberán cargarse en la plataforma de manera virtual por medio de fotos, escaneo o formato PDF

Completar el Formulario en la plataforma de la página web de la Municipalidad de Salta

Nota (explicando los motivos por el que solicita la beca y otra información que crea importante dar a conocer y no pueda hacerlo por medio de los papeles)

Foto o escaneo de ambas caras del D.N.I. del alumno, padres y/o tutor

Nivel Primario / Secundario: Foto o escaneo de la libreta de calificaciones del último año

Nivel Terciario o Universitario: Foto o escaneo del estado curricular actualizado emitido por la institución

Foto o escaneo de la Constancia de inscripción del alumno

Foto o escaneo de Certificado de residencia y convivencia (con todos los miembros del grupo familiar conviviente)

Foto o escaneo del Recibo de sueldo de todos los miembros del grupo familiar que se encuentren en relación de dependencia o Declaración Jurada de ingresos para los trabajadores independientes, adjuntar Certificación Negativa de ANSES

Foto o escaneo de Certificado de discapacidad, en caso de que corresponda, del alumno o únicamente familiar directo conviviente del alumno (madre, padre, tutor y/o hermano/a)

Si el/la Alumno/a que se postula a la beca tiene hijo/a, deberá presentar fotocopia de la partida de nacimiento del mismo, acreditando el vínculo. Si se trata de una alumna embarazada, certificado médico

Si el estudiante que solicita la beca es económicamente independiente de su grupo familiar, deberá presentar igual documentación por sus ingresos.

Las instituciones adheridas:

Colegio de la Divina Misericordia Instituto Educativo Gifted Children N°8138 Colegio José Manuel Estrada Asociación Cultural Británica Instituto Cooperativo “14 de abril” N° 8001 Colegio Adventista Bartolomé Mitre Colegio Santa Teresa de Jesús Instituto “Dr. Emilio Castro Boedo” Esc. N° 8083 Dr. Raúl Goytia Instituto Facundo de Zuviria Instituto Franklin Instituto Privado General Güemes N°8040 Instituto Jean Piaget Salta S.R. L Patrick Dragon School N°8086 Instituto Superior en Cs de la Salud Luis Pasteur The Royal School off English Instituto privado Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield N°8127 Universidad Católica de Salta Uzzi College S.R.L Instituto Educativo Inti N°8046 Colegio del Milagro N°8024 I.S.I.C.A.N.A Ludere College N° 8220 Colegio Madre Teresa de Calcuta Escuela Parroquial N°8069 Niño Jesús de Praga Instituto Superior Dr. Ramon Carrillo Fundación Antares Colegio Santo Tomas de Villanueva Instituto San Andrés N°8225 Fundación Redfel Rafelli – ACP Colegio N°8103 San Juan Bautista Instituto de Estudios de Inglés I.E.I Instituto Superior N° 8222 Andrés Bello

Por consultas comunicarse al 4160-900 / interno 1093 de 8 a 15 hs o enviando un mail a: becasmunicipales@municipalidadsalta.gob.ar

