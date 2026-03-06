La venta de insumos para la construcción registró una caída de 1,9% anual en el primer bimestre de 2026

En febrero el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró suba del 15,91% mensual desestacionalizada, al tiempo que se ubicó 2,7% por debajo de febrero 2025.

De esta forma, el acumulado de enero-febrero de 2026 cerró 1,9% por debajo del mismo período del año anterior.

"En febrero los despachos para obras residenciales retomaron su ritmo previo al impasse que mostraron en el primer mes del año, período que suele estar afectado por paradas técnicas de plantas y vacaciones del personal. En una perspectiva más extensa, en el arranque de 2026 se mantuvo el escenario de estancamiento sectorial que se inició un año atrás. En tanto, el proceso de normalización macroeconómica que se reinició a finales del año pasado creemos que podrá tener un impacto positivo en la demanda de materiales en los próximos meses.", explicaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: LOMA NEGRA; FV Grifería de Alta Tecnología; CEFAS - El Milagro, Cerámica San Lorenzo, entre otras.

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de enero de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de febrero 2026.

Acerca de Construya

Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente del sector.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Economia.



