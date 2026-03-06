Informe del Ente Regulador de Salta sobre el servicio eléctrico de paneles solares en áreas rurales

Ante las inquietudes de usuarios manifestadas respecto a la prestación del servicio eléctrico a cargo de la empresa ESED S.A., el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta pone a disposición de la ciudadanía un informe detallado sobre el estado de deuda, el sistema de reclamos y las acciones regulatorias vigentes.

El análisis de la cantidad de usuarios particulares de ESED S.A. revela una situación crítica de morosidad que impacta directamente en la capacidad operativa de la empresa.

Deuda Global de usuarios particulares : Se registra una deuda acumulada de aproximadamente $2.100.000.000, con un promedio de $182.102 adeudados por usuario.

: Se registra una deuda acumulada de aproximadamente $2.100.000.000, con un promedio de $182.102 adeudados por usuario. Morosidad : El promedio de facturas impagas es de 38 por usuario, registrándose casos extremos de hasta 169 facturas sin abonar.

: El promedio de facturas impagas es de 38 por usuario, registrándose casos extremos de hasta 169 facturas sin abonar. Continuidad del Servicio: Existen usuarios que mantienen el servicio activo durante 3 a 4 años sin registrar pagos. Actualmente, el 96,25% de los usuarios de la prestataria son particulares.

Existen usuarios que mantienen el servicio activo durante 3 a 4 años sin registrar pagos. Actualmente, el 96,25% de los usuarios de la prestataria son particulares. Gestión de Reclamos y Multas a Favor del Usuario. El Organismo aclara que es falso que no se reintegren montos por falta de servicio.

a Favor del Usuario. Bonificaciones : Como ejemplo, el suministro NIS 1473 registra actualmente créditos por facturaciones anteriores que anulan el total a pagar en el periodo actual y los sucesivos, hasta agotar el crédito.

: Como ejemplo, el suministro NIS 1473 registra actualmente créditos por facturaciones anteriores que anulan el total a pagar en el periodo actual y los sucesivos, hasta agotar el crédito. Nueva Metodología de Multas: Mediante la Resolución 257/25, se ha modificado el criterio de sanción; la multa aplicada a la empresa en favor del usuario equivale ahora al doble del tiempo que el ciudadano permaneció sin servicio.

Mediante la Resolución 257/25, se ha modificado el criterio de sanción; la multa aplicada a la empresa en favor del usuario equivale ahora al doble del tiempo que el ciudadano permaneció sin servicio. Plazos de Acreditación: Debido a la transición normativa y demoras en la entrega de información por parte de la concesionaria, el plazo actual para que el usuario vea reflejada su multa es de aproximadamente seis meses.

Todo esto siempre que el reclamo por falta de servicio sea por motivos atribuibles a la empresa.

El Ente ha tomado medidas directas para garantizar la reposición de insumos críticos:

Intimación de Compra: Se ha ordenado a ESED S.A. la compra mensual de 250 baterías hasta normalizar los reclamos pendientes. La empresa atribuyó la baja resolución de reclamos en diciembre y enero a la falta de estos componentes por dificultades financieras.

Se ha ordenado a ESED S.A. la compra mensual de 250 baterías hasta normalizar los reclamos pendientes. La empresa atribuyó la baja resolución de reclamos en diciembre y enero a la falta de estos componentes por dificultades financieras. Sanciones Económicas: Durante el último año, se aplicaron multas a la concesionaria por un total de $12.000.000 debido a incumplimientos en la remisión de información.

Durante el último año, se aplicaron multas a la concesionaria por un total de $12.000.000 debido a incumplimientos en la remisión de información. Valor del Servicio: El costo de un sistema solar particular ronda hoy entre $510.000 y $740.000 , mientras que la tarifa subsidiada que paga el usuario es de $10.909,76.

El Organismo reafirma su compromiso con el control riguroso de la prestación del servicio, velando por los derechos del usuario y la transparencia en la gestión de los servicios públicos de la provincia.

*imagen ilustrativa

Más sobre: Salta.



