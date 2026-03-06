Emprendedores gastronómicos: cómo obtener el carnet habilitante de manipulación de alimentos

Cada semana, la Municipalidad de la ciudad de Salta, dicta el curso de Manipulación de Alimentos destinado a vecinos, comerciantes, jefas de hogar y emprendedores que elaboran o comercializan productos alimenticios.

Los requisitos para participar de la formación son la presentación de una fotocopia del DNI, dos fotos carnet 4×4 y el certificado de salud completado por un profesional de la salud pública o privada. El formulario puede descargarse ingresando a: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf

El curso, tanto para renovar el carnet como para solicitarlo por primera vez, consta de dos clases obligatorias y un examen final, que permiten obtener el carnet correspondiente.

Miguel Montenegro, técnico en bromatología y capacitador, explicó que la formación permite a los vecinos aprender contenidos básicos sobre la correcta preparación y conservación de los alimentos, tal como lo establece la Ley Nacional N° 18.284 del Código Alimentario Argentino (CAA).

“Se debe tomar conciencia y cuidar la salud de las personas. Quien vende un alimento debe conocer bien las normas de higiene personal, el proceso de conservación y el cuidado de la materia prima. Muchas veces se presta atención a lo que se consume fuera de casa, pero también hay que tener en cuenta que muchas enfermedades se originan por lo que se consume en el hogar”, expresó Montenegro.

Agenda de actividades

Cursos en los Centros Integradores Comunitarios de barrio Solidaridad y Delegación de San Luis.

Fecha: 9 y 10 de marzo

Lugar: Delegación San Luis

Dirección: Cerro San Bernardo 90 esquina Cerro Aracar

Consultas: 3872266178

Fecha: 16 y 17 de marzo

Lugar: CIC de barrio Solidaridad

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad

Teléfono: 3872266210

