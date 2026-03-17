Tensión en Tucumán: el Gobierno alerta por hechos hostiles antes de la visita de Milei

A horas de la llegada de Javier Milei a la provincia de Tucumán para participar de dos actividades el jueves, el Gobierno toma nota del clima tenso que impera. En concreto, le preocupan ciertos hechos “hostiles” que transcurrieron en cuestión de días contra referentes de La Libertad Avanza.

En un de los acontecimientos, el gobernador Osvaldo Jaldo respondió a los dichos de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, quien días atrás afirmó en una conferencia de prensa que “toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior (Darío Monteros)”. Las declaraciones se produjeron en el contexto del episodio ocurrido en La Madrid la semana pasada, donde el diputado nacional Federico Pelli sufrió una agresión por parte de un dirigente político y empleado público, Marcelo “Pichón” Segura, quien recibió prisión preventiva por cuatro meses y permanece alojado en el penal de Benjamín Paz.

“Esta señora (por Molinuevo) dijo que el Gobierno de Tucumán es una mafia. El gobernador no puede admitirlo porque ni el gobernador ni sus funcionarios somos mafia. Si ella ve que hay mafia en algunos, que haga una denuncia penal y que investigue la Justicia. Pero no se puede hablar libremente de mafia. Yo no soy un mafioso”, afirmó en conferencia de prensa.

El reclamo data del 15 de marzo y, en la presentación ante el Juzgado Civil y Comercial Común de la V° Nominación del distrito, el mandatario provincial, por intermedio de su letrada apoderada, Paula Morales Soria, promueve una denuncia contra la diputada.

Cuestionamientos por responsabilidades sobre la seguridad

El gobernador también rechazó otra afirmación realizada por la diputada, quien lo responsabilizó por la seguridad de dirigentes y militantes de La Libertad Avanza en la provincia.

“En una conferencia responsabiliza al gobernador por su seguridad, por la seguridad de su familia, de su abuela y de todos los libertarios de Tucumán. Miren lo que ha dicho. Yo no puedo admitir que me imputen la responsabilidad de convertirme en niñero de todo el espacio libertario de la provincia”, expresó Jaldo.

Además sostuvo que la Justicia analizó el planteo y resolvió parcialmente a favor de su presentación. “Fui a la Justicia y el juez me dio la razón en una parte y en otra parte no. Pero lo que queda claro es que no pueden decir que somos mafiosos ni adjudicarle al gobernador el rol de protector de todos los libertarios de Tucumán”, indicó.

Milei en Tucumán

El Presidente será el principal orador del Foro Económico del NOA (Fenoa), organizado por la fundación Federalismo y Libertad. Será el jueves de 15.30 a 22 hs, en el Hotel Hilton Garden Inn, y contará con un buen número de disertantes, entre ellos la senadora Patricia Bullrich; el analista y consultor político Jorge Giacobbe; el CEO de Globlant, Martín Migoya, y el ex ministro del Interior Catalán. También ofrecerán exposiciones el empresario Sebastián Budeguer y el economista Fernando Marull.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

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