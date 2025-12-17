Jaldo: "votaremos en contra de la derogación de discapacidad y fondos educativos"

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, aclaró la posición del bloque Independencia frente al proyecto del Presupuesto Nacional 2026 y explicó: “En el artículo 75 del dictamen de mayoría, el bloque Independencia va a votar en contra, a favor de la discapacidad y a favor de los fondos educativos”, en el marco del debate parlamentario de hoy sobre la ley enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Jaldo recordó que el bloque (ahora integrado por Mansilla, Javier Noguera y Gladys Medina) ya había acompañado con su voto ambas normas en instancias anteriores y ratificó esa posición en el debate del Presupuesto 2026. “Ya hemos votado (a favor de) la ley de emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Hoy lo vamos a volver a hacer”, sostuvo.

A su vez, el gobernador señaló que la postura adoptada respondió a una definición política clara y negó interpretaciones que pusieron en duda el compromiso del bloque con esas políticas públicas. “Con esto quiero dejar totalmente aclaradas estas versiones. Algunos creen que seguimos en proceso electoral y dicen lo que no corresponde. Nosotros acompañamos la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo y lo volvimos a hacer”, concluyó.

De esta manera, el bloque Independencia fijó una posición institucional que combinó el acompañamiento general al Presupuesto Nacional 2026 con disidencias explícitas en artículos vinculados a la protección de la discapacidad y al sostenimiento del financiamiento de la educación pública, desde un rol activo en las comisiones clave del Congreso de la Nación.

El mandatario precisó el rol institucional que ocupó el bloque en ambas cámaras y contextualizó la decisión política adoptada en el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En ese sentido, destacó la presencia del espacio en las comisiones estratégicas del Parlamento, ámbito donde se definieron las principales normas de contenido económico y financiero.

Más sobre: Tucumán.



