Presentan en el Senado un plan para modernizar la Inspección de Personas Jurídicas

Autoridades del organismo presentaron ante el Senado salteño su plan de gestión, que establece la puesta en marcha de un portal digital el próximo 10 de abril. Se garantizará mayor celeridad en el procesamiento de los trámites de asociaciones y fundaciones en toda la provincia.

Un plan de gestión orientado a la modernización administrativa y fortalecimiento de las organizaciones civiles que actúan en territorio provincial presentó en el Senado la nueva conducción de la subsecretaría de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Salta.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad y contó con la participación de los senadores, Juan Cruz Curá, Manrique Burgos, Luciano Elvira, Diego Cari, Dani Nolasco, Gonzalo Guaymas, Carlos Guitián, Rolando Guaimás, Gonzalo Caro Dávalos, Sergio Saldaño, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Enrique Cornejo, Manuel Pailler, Walter Cruz y el secretario Institucional del cuerpo, Daniel Porcelo. Por el organismo asistieron la subsecretaria de Inspección de Personas Jurídicas, Cecilia Cancinos, junto al director general de Asociaciones y Fundaciones, Rodrigo Martínez Urquiza.

La subsecretaria de Inspección de Personas Jurídicas, Cecilia Cancinos, explicó que el sistema, que ya opera en la Dirección de Sociedades Comerciales, será replicado en el área de Asociaciones y Fundaciones. A partir del 10 de abril, la implementación del portal digital permitirá agilizar los trámites mediante el uso de la firma digital, facilitando que las entidades sin fines de lucro de toda la provincia regularicen su situación administrativa con mayor celeridad.

Durante el encuentro el senador, Luciano Elvira, remarcó que “es muy duro para las instituciones que funcionan a pulmón estar al día” y ante las inquietudes de sus pares sobre la carga económica que representan trámites tales como los balances, el organismo anticipó que realiza gestiones ante ARCA para permitir cambiar el requisito del balance anual por un estado de recursos y gastos simplificado, que permita que las pequeñas instituciones cumplan con sus obligaciones con un menor costo.

Por su parte, el secretario el secretario Institucional del cuerpo, Daniel Porcelo, advirtió que el acceso a programas como “Plan Meta” exigen que las entidades tengan su documentación al día, por lo que sugirió la posibilidad de formar equipos técnicos que brinden asesoramiento directo en cada departamento sobre el uso de las nuevas herramientas digitales.

En ese marco se acordó llevar adelante jornadas de capacitación bimodal (presencial y virtual) con el objetivo de avanzar en el plan de formación ciudadana.

A su turno, los senadores Cornejo, Cruz y Nolasco destacaron que la agilización de estos procesos es vital para la supervivencia de instituciones como centros vecinales, comunidades indígenas, cuerpos de bomberos y clubes deportivos. Como ejemplo de la alta demanda, el senador Burgos citó el caso de Cachi, donde una sola asociación nuclea a 22 equipos de fútbol que aguardan gestionar su propia personería jurídica para acceder a programas y beneficios sociales.

Fortalecer la auditoría

Consultado por inconvenientes que presentan algunas instituciones, clubes o asociaciones, Martínez Urquiza señaló que otro de los objetivos de la gestión será evitar que se desvíen de los objetivos de bien común para los que fueron creados o que sus autoridades se eternicen en sus mandatos. En ese sentido, Cancinos recordó que el organismo posee la facultad de intervenir o retirar la personería cuando se generan conflictos que afectan el fin social.

Al cierre del encuentro, el senador Lapad valoró la importancia de descentralizar estas herramientas administrativas: “Es fundamental acercar estos instrumentos técnicos a las entidades de la comunidad, especialmente a aquellas que se encuentran en el interior provincial. Facilitar la personería jurídica es fortalecer la vida institucional y el desarrollo de cada rincón de la provincia”, concluyó.

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