Medicina: título universitario y matrícula nacional podrán gestionarse en un único trámite digital

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, firmaron un convenio de cooperación institucional para que los médicos egresados puedan obtener su matrícula habilitante junto con el título de grado. El objetivo del acuerdo es implementar los mecanismos necesarios para simplificar los trámites administrativos y reducir las cargas burocráticas requeridas para la incorporación de estos profesionales al sistema de salud.

El proceso de expedición de ambos documentos será a través de un único trámite digital, optativo y gratuito. Aquellos profesionales que deseen gestionarlos de manera conjunta deberán iniciar la solicitud ante la universidad en el marco de su circuito administrativo interno.

Una vez validado el título:

la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano remitirá al Ministerio de Salud de la Nación los datos y documentos necesarios para la tramitación de la Matrícula Nacional.

remitirá al Ministerio de Salud de la Nación los datos y documentos necesarios para la tramitación de la Matrícula Nacional. por su parte, la cartera sanitaria nacional En caso de que la verificación sea satisfactoria, procederá a la generación y registro de la matrícula en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino de Matrículas y en el Registro Federal de Profesionales de la Salud y remitirá dicha información a Capital Humano para su integración con el título de grado.

Cabe destacar que esta medida se enmarca en la modernización del sistema de matriculación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. Entre las acciones ya implementadas se destaca la creación de la matrícula digital sin vencimiento, y la decisión de que la matrícula nacional sea requisito suficiente para trabajar en hospitales e instituciones nacionales.

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