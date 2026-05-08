El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS)  reabre la afiliación individual para jóvenes de 19 a 35 años

La medida fue dispuesta mediante la Resolución N° 0036-D/2026, en el marco de un análisis prestacional y económico-financiero actualizado, que permitió determinar la oportunidad y conveniencia de reabrir este régimen para ese rango etario.

La resolución establece que, en los casos en que la Declaración Jurada presentada por el solicitante consigne preexistencias temporarias, crónicas y/o de alto costo, éstas serán clasificadas por categoría de riesgo a fin de determinar el valor de la cuota mensual de afiliación, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se dispone que las personas interesadas en acceder a este sistema deberán acreditar de manera fehaciente residencia natural y permanente en Salta, con la excepción prevista para descendientes en primer grado de afiliados forzosos titulares nacidos en la provincia.

En cuanto a la cobertura, el IPS informó que los afiliados incorporados a este régimen contarán con prestaciones fuera de la provincia únicamente dentro del país y en situaciones de urgencia, conforme a las condiciones establecidas en la resolución. También se prevé cobertura para aquellos afiliados que hubieran modificado posteriormente su residencia dentro del país, bajo las condiciones determinadas por el Instituto.

El trámite de afiliación individual es de carácter individual y su modalidad es presencial, los interesados deberán presentarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:00 en la sede sita en calle Mitre 355, Salta Capital, o en la delegación de la Obra Social más cercana a su domicilio en el caso de los ciudadanos que residan fuera de la capital provincial.

La documentación que deberán presentar es la siguiente:

Fotocopia de DNI (ambos lados) con domicilio actualizado. En su defecto, presentar Certificado de Residencia.

Una (1) DD.JJ. DE SALUD para MAYORES (https://ipssalta.gov.ar/Descargas/AI-A1M.pdf) - La declaración jurada deberá estar firmada por un profesional médico previo a su presentación en las oficinas de la obra social. El postulante a ser afiliado deberá firmar al momento de su presentación.

La única línea habilitada para realizar consultas será el 387-4492224 y se recibirán únicamente mensajes de texto vía WhatsApp.

Sec. Prensa Salta

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