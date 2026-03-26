Estafa: juzgan a un abogado por usar una firma en blanco de su ex pareja para apropiarse de su inmueble

Con tribunal colegiado se desarrolla desde ayer una audiencia de debate seguida contra un hombre imputado por estafa, defraudación por abuso de firma en blanco y estafa en grado de tentativa, en concurso real.

El sujeto – abogado - fue denunciado por su expareja. La mujer refirió que conoció al acusado en 2012. En 2013 lo contactó para que la asesorara jurídicamente en la compra de un terreno en un barrio privado de Cerrillos (Salta). La denunciante contó que pudo adquirir la propiedad con ahorros de toda su vida. Dio una entrega y al saldo lo pagó en cuotas. Cuando tomó posesión del terreno comenzó a construir su casa.

La damnificada señaló que por entonces había comenzado una relación sentimental con el acusado. Se casaron en noviembre de 2015 y él se mudó a vivir con ella. Aseguró que la obra en construcción prosiguió con fondos propios puesto que el acusado le aseguró que estaba en bancarrota.

La denunciante manifestó que a los pocos meses, él comenzó a tener actitudes violentas y la echó de la casa. Ella hizo una exposición policial. El sujeto le dijo que iniciaría los trámites del divorcio pero antes de concretarlos le pidió disculpas y retomaron la relación. En una ocasión le pidió que le firmara unos papeles en blanco para presentar en el juzgado. Ella confió y firmó. Posteriormente, el sujeto volvió a comportarse de manera agresiva, le pidió el divorcio y le dijo que se quedaría con la casa porque le pertenecía. En noviembre de 2017, el acusado le envió una carta documento donde hacía alusión a una sesión de derechos de inmueble a título gratuito que supuestamente ella había rubricado a favor de sus hijos.

La damnificada respondió con otra carta documento negando haber cedido los derechos del inmueble a los hijos del acusado e intimándolo a devolverle su propiedad. Esto, bajo apercibimiento de denunciarlo por estafa. La mujer constató que su expareja había abusado de su firma en blanco y había redactado el documento de sesión.

No obstante su rechazo del contenido del instrumento, el acusado intentó homologarlo ante un Juzgado Civil y Comercial. El trámite le fue denegado.

El juicio se encuentra en la etapa de recepción de pruebas testimoniales. El tribunal está integrado por los jueces María Gabriela González (presidenta), Pablo Farah y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene la fiscal Silvia Salinas Odorisio. La defensa está a cargo de Marcelo Arancibia. María Celia Cruz actúa como querellante.

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