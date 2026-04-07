Nación abre la preinscripción al examen de ingreso a residencias de salud 2026

El Ministerio de Salud de la Nación abrió la instancia de preinscripción al Examen de Ingreso a Residencias del Equipo de Salud 2026. La convocatoria está dirigida a profesionales de la salud, argentinos y extranjeros, que aspiren a formarse en residencias básicas de medicina, enfermería y bioquímica, así como de otras especialidades y residencias postbásicas. El trámite deberá realizarse a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) hasta el 17 de abril inclusive.

Como requisito excluyente, todos los aspirantes deberán inscribirse al Concurso Nación para realizar el examen integrado, independientemente de si luego quieren concursar para obtener un beca en una institución privada. En todos los casos, para hacer efectivo el trámite y estar habilitados para rendir el examen, los ingresantes deberán realizar luego la inscripción definitiva presentando la documentación requerida en la sede verificadora, que incluye la constancia que el sistema les otorgará en esta instancia previa.

Además, con el objetivo de garantizar previsibilidad y una adecuada preparación por parte de los postulantes, los temarios y las bibliografías obligatorias de las diferentes especialidades ya se encuentran publicados en el sitio oficial de la cartera sanitaria nacional. Cabe recordar que, en función del puntaje obtenido y del orden de mérito resultante (que mantiene el plus de 5 puntos para quienes se hayan formado en el país), los nuevos ingresantes podrán acceder al Concurso Nación que les permitirá elegir la institución en la que realizarán las residencias.

Este año, el Examen Integrado y el Concurso Nación amplían la oferta de establecimientos para realizar las residencias, incorporando entidades privadas y hospitales militares. Entre las instituciones nacionales se encuentran el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas; el Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan; el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce; el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer; la ANMAT; la ANLIS; y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, entre otras. Asimismo, se suman instituciones privadas y militares como el Hospital Italiano, el Sanatorio Güemes, la Fundación Favaloro, el Hospital Alemán y el Hospital Militar Central, sumando nuevas opciones de formación para los futuros residentes.

Cabe recordar que, a partir de este año, cada jurisdicción realizará sus propios exámenes de ingreso con evaluaciones y criterios definidos localmente. De esta manera, se busca que las provincias recuperen la responsabilidad de formar a sus equipos de salud según sus particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias. También se espera garantizar procesos de evaluación más transparentes y adaptados a cada sistema de salud.

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