ANSES: calendario de pagos de mayo

Calendarios de pagos de mayo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

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