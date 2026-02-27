Docentes tucumanos percibirán un aumento salarial del 11%

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, firmó esta mañana en Casa de Gobierno un acuerdo de recomposición salarial con el Frente Gremial Docente.

Acuerdo en números

Aumento Salarial: 11% (Un 8,4% en marzo y el restante 2,6% en abril)

11% (Un 8,4% en marzo y el restante 2,6% en abril) El salario será de 970 mil pesos

será de 970 mil pesos Asignación familiar : pasa de 25 mil a 40 mil pesos

: pasa de 25 mil a 40 mil pesos Ayuda escolar de 15 mil a 30 mil pesos por hijo

de 15 mil a 30 mil pesos por hijo Incentivo Docente: Tendrá un aumento de 11%

Jaldo detalló: “Acabamos de firmar acuerdos salariales con los gremios UDT y AMET. Hay otros gremios que sometieron las propuestas a asamblea y algunos las están discutiendo, otros no llegaron al acuerdo y en ese sentido nosotros somos muy respetuosos de la vida democrática de cada uno de los gremios como de la misma manera entendemos que, como Gobierno de la provincia, debemos garantizar la educación”.

“Agradecerles a los gremios que ya firmaron los acuerdos, es un gran gesto no para el Gobierno sino para muchos chicos y jóvenes que concurren a los diferentes establecimientos educativos y para el papá y la mamá que está pidiendo que comiencen las clases para mandar a sus chicos a educarse", sostuvo.

El mandatario remarcó que el Gobierno de la provincia hace "un gran esfuerzo en lo económico para mantener las escuelas en condiciones para proveer los elementos necesarios a los docentes para enseñar y a los niños para aprender”.

Más sobre: Tucumán.



