Desde abril se suma una nueva ruta aérea entre Jujuy y Córdoba

La provincia de Jujuy anunció la incorporación de una nueva ruta aérea que conectará Jujuy con Córdoba y viceversa, la frecuencia será de tres vuelos semanales, fortaleciendo la conectividad y ampliando las oportunidades de desarrollo turístico y comercial.

El acuerdo fue realizado por el Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas con referentes de la línea aérea FlyBondi en el marco de una estrategia sostenida de expansión de rutas y posicionamiento del destino siendo clave para nuestro país.

Esta nueva conexión directa representa un paso estratégico para continuar consolidando a Jujuy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Argentina, facilitando el acceso desde uno de los hubs más importantes del interior del país.

