Diputados nacionales convocan a audiencias públicas para debatir el proyecto de modificación a la Ley de Glaciares

Las audiencias públicas se desarrollarán en el marco del debate del proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639, de Presupuesto Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, y conforme a lo acordado en la reunión de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales.

Se realizarán en la Sala 2 del 2do piso del Anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, sito en Av. Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026 con aquellos que lo harán de manera virtual, desde las 10 hasta las 19 hs.

La inscripción al Registro de Participantes podrá realizarse a título personal o en representación de personas jurídicas, presentándose personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 hs de manera presencial y hasta las 20 hs de manera virtual.

A través de la página web de la Cámara de Diputados de la Nación se podrá acceder a toda la información completa de la convocatoria.

