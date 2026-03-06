Confirman una multa al banco Santiago del Estero por las excesivas demoras en la atención al público

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta confirmó la sanción impuesta por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor al banco Santiago del Estero, luego de que la entidad financiera apelara la multa aplicada por el organismo provincial, que asciende a $47.214.258,96. El dictamen judicial que ratifica la sanción fue emitido esta semana.

La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Pía Saravia, explicó que la sanción se originó a partir de inspecciones realizadas en abril de 2024 en una sucursal de la entidad bancaria, donde se verificaron demoras excesivas en la atención por ventanilla y distintos incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor.

Durante el procedimiento se constató que el banco había otorgado 1.298 turnos de atención, registrándose tiempos de espera que oscilaron entre 2 y 4 horas y media para ser atendidos, superando ampliamente los límites establecidos por la normativa vigente. La legislación considera trato indigno y práctica abusiva una espera superior a 30 minutos, o de 60 minutos cuando el establecimiento cuenta con asientos, sanitarios y sistema de turnos numerados.

Además, se verificó que los tickets de turno no consignaban el horario real de ingreso al local, ya que eran emitidos por el personal de seguridad desde las 7.30 horas, lo que impedía constatar correctamente el tiempo efectivo de espera de los usuarios.

También se constató que solo 13 de las 23 ventanillas disponibles se encontraban habilitadas para la atención, a pesar de la alta cantidad de personas presentes. A esto se sumaron incumplimientos en la cartelería obligatoria sobre atención prioritaria y la falta de cartelería que informe sobre la existencia y disponibilidad del libro de reclamos.

Por estas infracciones, el organismo provincial aplicó una multa equivalente a 33 canastas básicas totales para el hogar tipo 3, indicador publicado por el INDEC, además de ordenar la publicación de una síntesis de la infracción y de la sanción impuesta.

Con la resolución judicial, la sanción quedó firme. La entidad financiera ya abonó el monto de la multa de $47.214.258,96, quedando ratificada la actuación del organismo provincial en la protección de los derechos de los consumidores.

