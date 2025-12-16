Días de asueto en Salta por las fiestas de fin de año

16/12/2025

Mediante el decreto N°899, el Gobierno provincial estableció asueto para los días 24 y 31 de diciembre en el ámbito de la Administración Pública de la Provincia de Salta, manteniendo guardias mínimas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La decisión, tiene como objetivo principal facilitar el encuentro de las familias salteñas durante las celebraciones, especialmente de aquellos agentes que deben trasladarse a otras localidades.

El asueto alcanza a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Salta.

Noticias relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Subir