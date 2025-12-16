Quienes son los nuevos funcionarios del Ejecutivo Salteño

El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, encabezó ayer el acto de jura de los nuevos integrantes del Gabinete provincial, formalizando la primera etapa de implementación de la nueva Ley N° 8511 de Ministerios.

En la ceremonia que se realizó en Casa de Gobierno, el gobernador Sáenz tomó juramento a Sergio Camacho como jefe de Gabinete de Ministros, y posteriormente juraron Ignacio Jarsún como ministro de Gobierno y Justicia y José Ignacio Lupión, como ministro de Producción y Minería.

En el mismo acto, asumieron los nuevos secretarios del Poder Ejecutivo Provincial; de Gobierno, Oriana Névora; de Justicia, Javier Mónico Graciano y el Secretario Minería, Gustavo Carrizo. Asimismo el mandatario entregó el decreto de designación y puso en funciones a la subsecretaria de Vocería y Comunicación, Ana Paula Benavides.

Explicitó que la nueva estructura, se debe a “la decisión de achicar el Estado, hacerlo más eficaz, y más ejecutivo. Tenemos que estar al lado de la gente y priorizar”, afirmó el mandatario salteño.

En un contexto nacional “con un país destrozado por el discurso del odio, con retóricas fundamentalistas de un lado y del otro, en el medio están los argentinos esperando que nos pongamos de acuerdo”, dijo el Gobernador quien nuevamente bregó por el reencuentro nacional y encontrar los puntos en común.

Más sobre: Política.



