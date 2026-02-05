Condena para seis personas por el robo de maderas en Tartagal

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega, interino en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la OFIJU para resolver el pedido de prisión preventiva para seis hombres mayores de edad, imputados como coautores del delito de robo en despoblado y en banda.

Durante la audiencia, con el acuerdo de las partes, se arribó a un juicio abreviado, donde el juez de ese distrito, Ricardo Martoccia, condenó cinco de los imputados a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional como autores del delito de tentativa de robo calificado en circunstancias de hurto calificado y al cumplimiento de reglas de conducta. El otro imputado, cumplirá seis meses de prisión condicional y reglas de conducta como partícipe secundario del mismo delito.

La investigación se inició a partir de denuncias formuladas por propietarios de predios rurales de la jurisdicción, quienes dieron cuenta del ingreso no autorizado de personas a sus campos, la tala de árboles y la sustracción de madera, ocasionando perjuicios materiales.

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas y de los elementos de convicción reunidos, la Fiscalía solicitó allanamientos, secuestros y detenciones respecto de 13 domicilios vinculados a los imputados.

Los procedimientos se llevaron a cabo de manera simultánea el pasado 9 de enero, con un importante despliegue operativo de más de 240 efectivos, pertenecientes a distintas áreas, entre ellas GOPAR, Infantería, División Rural y Ambiental, Brigada de Investigaciones, junto a personal de dependencias de la jurisdicción y de Capital.

Los allanamientos se concretaron en domicilios ubicados en la ciudad de Tartagal y en inmuebles situados sobre la ruta nacional 86, y culminaron con la detención de los acusados.

MPF Salta

Más sobre: Tartagal.



