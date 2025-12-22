Cuatro médicos de Tartagal imputados del delito de homicidio y acusados por mala praxis

El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, imputó de forma provisional a cuatro profesionales médicos como coautores del delito de homicidio culposo.

El 20 de octubre pasado, un adolescente de 17 años falleció en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, luego de permanecer casi dos días con un cuadro de apendicitis aguda no diagnosticada ni tratada a tiempo, que derivó en una sepsis generalizada y una falla multiorgánica.

Según consta en la investigación, la primera atención se produjo el 18 de octubre por la mañana, cuando el joven fue diagnosticado con gastroenteritis, medicado y dado de alta, sin que se dejara constancia de su evolución en la historia clínica. Durante el transcurso del día, el cuadro se agravó y, por la tarde, regresó al hospital donde permaneció más de nueve horas en observación, con persistencia del dolor, vómitos y distensión abdominal.

Recién en la mañana del 19 de octubre se indicó la intervención quirúrgica, y la evaluación del cirujano de guardia se habría realizado con demora, considerando que el paciente presentaba un cuadro séptico avanzado.

Sin la realización de los estudios prequirúrgicos básicos, el menor fue llevado al quirófano y, cuando se realizaba la inducción anestésica, sufrió un paro cardiorrespiratorio, lo que obligó a suspender la cirugía y trasladarlo a la unidad de terapia intensiva. Pese a los intentos de reanimación falleció en la mañana del 20 de octubre.

El certificado de defunción indicó como causa de muerte, una falla multiorgánica por sepsis, originada en una apendicitis aguda no resuelta.

Del minucioso análisis de la denuncia presentada por el padre de la víctima, la historia clínica del menor, el certificado de defunción y los informes de autopsia e informes médicos del CIF, el fiscal Vega consideró que existen los elementos de convicción necesarios para imputar provisionalmente a dos médicos de guardia, a un anestesista y a un cirujano por el hecho.

Finalmente, el Fiscal destacó que la investigación continúa su curso y que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.

MPF Salta

