Incautan 100 toneladas de material ferroso transportadas ilegalmente en 15 camiones sobre RN 34

En horas de la tarde de ayer, gendarmes del Escuadrón 54 “Aguaray” (Salta) detuvieron la marcha de 15 camiones, cuando se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N° 34, Paraje “Capiazuty”.

Del control documentológico, los gendarmes descubrieron que los rodados circulaban con irregularidades, lo que motivo en una inspección más exhaustiva.

Luego, al profundizar la requisa, los funcionarios detectaron el traslado de un total de 100.000 kilos de material ferroso (chatarra) sin la documentación y además descubrieron que uno de los choferes era menor de edad.

Ante el hallazgo, la Fiscalía Descentralizada “Tartagal” orientó el secuestro de la carga, con un avalúo de 200.000.000 pesos argentinos, los vehículos y los celulares. Mientras que, el menor fue entregado a sus progenitores y los catorce hombres mayores de edad quedaron supeditados a la causa.

GNA

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